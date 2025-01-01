Auf einen Schlag ist alles vorbeiJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1628: Auf einen Schlag ist alles vorbei
45 Min.Ab 12
Anne Markovic beantragt die sofortige Scheidung. Sie behauptet, dass ihr Noch-Ehemann Ivo sie regelmäßig schlägt - obwohl sie auch noch schwanger ist. Das Kind sei von ihrem neuen Freund. Das sieht Ivo aber ganz anders. Wer lügt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1