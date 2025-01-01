Richter Alexander Hold
Folge 1637: Die Neuen im Dorf
46 Min.Ab 12
Hat der angeklagte Landwirt die neue Nachbarin nachts mit seinem Geländewagen quer über die Felder gejagt, bis sich die zu Tode geängstigte Frau verletzte? Immerhin ist er fest davon überzeugt, dass ihr Sohn aus enttäuschter Liebe seine Tochter ins Koma gebracht hat. Aber warum war die Nachbarin nur in Unterwäsche draußen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1