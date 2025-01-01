Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 9Folge 1637
Folge 1637: Die Neuen im Dorf

46 Min.Ab 12

Hat der angeklagte Landwirt die neue Nachbarin nachts mit seinem Geländewagen quer über die Felder gejagt, bis sich die zu Tode geängstigte Frau verletzte? Immerhin ist er fest davon überzeugt, dass ihr Sohn aus enttäuschter Liebe seine Tochter ins Koma gebracht hat. Aber warum war die Nachbarin nur in Unterwäsche draußen?

SAT.1
