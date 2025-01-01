Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tritte für den Schläger

SAT.1Staffel 9Folge 1641
Tritte für den Schläger

Tritte für den SchlägerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1641: Tritte für den Schläger

45 Min.Ab 12

Christoph und seine Freundin Sophie wurden vor einigen Monaten überfallen. Seitdem liegt Sophie im Koma. Als Christoph später den arbeitslosen Roman in der Stadt sieht, ist er sich sicher, dass dieser einer der Täter ist und den Zustand seiner Freundin zu verantworten hat. Am nächsten Tag wird Roman tot im Park aufgefunden. Soll das Zufall sein?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen