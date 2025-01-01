Richter Alexander Hold
Folge 1642: Shopping-Tour fürs Alibi
Hat die Geschäftsfrau Julia Krause ihrer Schwester Katharina gewaltsam Zyankali eingeflößt, um das gemeinsame Sportgeschäft endlich alleine zu führen? Betrachtete sie Katharina, die seit einem Unfall querschnittsgelähmt war, als Zumutung fürs Geschäft? Aber auch der Ehemann der Getöteten soll seine Frau zunehmend als Klotz am Bein empfunden haben ...
