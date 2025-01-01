Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1642
45 Min.Ab 12

Hat die Geschäftsfrau Julia Krause ihrer Schwester Katharina gewaltsam Zyankali eingeflößt, um das gemeinsame Sportgeschäft endlich alleine zu führen? Betrachtete sie Katharina, die seit einem Unfall querschnittsgelähmt war, als Zumutung fürs Geschäft? Aber auch der Ehemann der Getöteten soll seine Frau zunehmend als Klotz am Bein empfunden haben ...

SAT.1
