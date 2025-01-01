Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1643
46 Min.Ab 12

Die Prostituierte Carmen Hegmann ist verstört. Nach dem Geschlechtsverkehr setzt ihr der Freier ein Messer an die Kehle, bezeichnet sie wiederholt als "unrein" und fügt ihr schließlich eine Schnittwunde am Hals zu. Der Angeklagte Raphael Pfeiler behauptet, noch nie die Dienste einer Professionellen in Anspruch genommen zu haben. Was geschah in dem Pensions-Zimmer?

