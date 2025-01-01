Richter Alexander Hold
Folge 1643: Unrein
46 Min.Ab 12
Die Prostituierte Carmen Hegmann ist verstört. Nach dem Geschlechtsverkehr setzt ihr der Freier ein Messer an die Kehle, bezeichnet sie wiederholt als "unrein" und fügt ihr schließlich eine Schnittwunde am Hals zu. Der Angeklagte Raphael Pfeiler behauptet, noch nie die Dienste einer Professionellen in Anspruch genommen zu haben. Was geschah in dem Pensions-Zimmer?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1