SAT.1Staffel 1Folge 238
44 Min.Ab 12

1. Fall: Splitterfasernackt mussten sich Marcel und Klaudia auf den Heimweg begeben. Ein Rentner soll den beiden Nacktbadern die Klamotten gestohlen haben. Hatte er einen Grund dafür? 2. Fall: Ein Ladendetektiv erwischt ein junges Mädchen beim Klauen - und wird von ihr mit einem gezielten Griff in die Weichteile ausgeknockt. Böses Mädchen!

SAT.1
