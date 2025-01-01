Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 241
Folge 241: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Kein normaler Arbeitstag für die Prostituierte Jennifer Kerber. Mit schwersten Bisswunden kommt sie ins Krankenhaus. Die Ärzte sind sich sicher: Hier hat kein normaler Mensch zugebissen. 2. Fall: Nina Krause ist nur noch ein Nervenbündel. Seit Wochen bekommt sie Morddrohungen am Telefon. Im Verdacht steht der beste Kumpel ihres Freundes. Nur: Ein Motiv hat er nicht.

SAT.1
