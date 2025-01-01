Richterin Barbara Salesch
Folge 241: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Kein normaler Arbeitstag für die Prostituierte Jennifer Kerber. Mit schwersten Bisswunden kommt sie ins Krankenhaus. Die Ärzte sind sich sicher: Hier hat kein normaler Mensch zugebissen. 2. Fall: Nina Krause ist nur noch ein Nervenbündel. Seit Wochen bekommt sie Morddrohungen am Telefon. Im Verdacht steht der beste Kumpel ihres Freundes. Nur: Ein Motiv hat er nicht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1