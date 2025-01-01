Richterin Barbara Salesch
Folge 242: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine einfache Frau wird von teuflischen Träumen gemartert. Doch anstatt ihr zu helfen, soll ein Pfarrer ein grausames Sex-Spiel mit ihr getrieben haben. 2. Fall: Eine Mutter soll gestohlen haben - vor den Augen ihres zehnjährigen Kindes. War hier ein gewissenloser Detektiv auf Fangprämie aus? Oder steht eine Rabenmutter vor Gericht?
