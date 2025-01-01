Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 244
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 244: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Kochen, spülen, putzen...: Ein junges, hübsches Hausmädchen will mehr vom Leben und lässt sich mit dem Hausherrn ein. Sie fliegt postwendend und steht nun sogar vor Gericht. Ein Racheakt? 2. Fall: Teure Kameras und Objektive in Ricardas Einkaufswagen! War es wirklich nur ein blöder Zufall, oder ist die Studentin eine gerissene Diebin?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen