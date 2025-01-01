Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 247
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 247: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Mit Putzmittel den Mann vergiftet. Die Verzweiflungstat einer gedemütigten Ehefrau. Doch war Petra Berger wirklich so dreist oder ist alles nur ein Irrtum? 2. Fall: Ein mysteriöser Einbruch macht Familie Zellmann ratlos. Denn der Dieb war ein Profi und musste nicht lang suchen. Wer hat ihm den Tipp gegeben?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen