Folge 248: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Handelt der kenianische Asylbewerber Denis Chepchumba tatsächlich mit Drogen? Oder ist alles nur ein Missverständnis? 2. Fall: Urlaub, Sonne, Strand und Surfen! Doch plötzlich wird aus einem harmlosen Flirt eine verhängnisvolle Affäre, die eine junge Surferin fast mit dem Leben bezahlt!
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe: 12
12
