SAT.1Staffel 1Folge 251
43 Min.Ab 12

1. Fall: Vier Freunde fahren am Samstagabend in die Disco. Die Rückfahrt endet mit einem tödlichen Verkehrsunfall. Auf dem Fahrer lastet ein schrecklicher Verdacht. 2. Fall: Telefonsex auf der Polizeiwache! Sexhungrige Männer rufen reihenweise an und wollen sich von Saskia intim verwöhnen lassen. Wer steckt hinter dem Skandal?

