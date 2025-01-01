Richterin Barbara Salesch
Folge 251: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Vier Freunde fahren am Samstagabend in die Disco. Die Rückfahrt endet mit einem tödlichen Verkehrsunfall. Auf dem Fahrer lastet ein schrecklicher Verdacht. 2. Fall: Telefonsex auf der Polizeiwache! Sexhungrige Männer rufen reihenweise an und wollen sich von Saskia intim verwöhnen lassen. Wer steckt hinter dem Skandal?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
