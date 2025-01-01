Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 262
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 262: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Marlene Bronstett will von der Brücke springen. Ein Mann redet auf sie ein, doch dann fährt er weiter und sie springt. Warum hat er nicht wirklich geholfen? 2. Fall: Zwei schlimme Unfälle an derselben Stelle. Angeklagt ist die Telefonistin Nicole Wagemuth. Doch irgendwas stimmt mit ihrer Aussage nicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen