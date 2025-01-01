Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 288
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 288: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ist Edeltraut Merkel wirklich nur die Treppe heruntergefallen oder hat sie ihr eigener Sohn gestoßen? War es die Rache eines Muttersöhnchens oder nur ein schrecklicher Unfall - wer sagt die Wahrheit? 2. Fall: Carsten Thews stand kurz vor der Beförderung. Hat er seine Karriere wirklich aufs Spiel gesetzt und seine Kollegin im Fahrstuhl sexuell genötigt? Oder wurde er gemobbt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen