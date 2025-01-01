Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ohne Happy End ist die Liebe zwischen Mathias Goltz und der Türkin Jasmyn Abanoglu. Denn der strenge Vater hat das Mädchen bereits einem Landsmann versprochen. Der einzige Ausweg scheint der Freitod zu sein, nun ist Mathias wegen versuchter Tötung angeklagt. 2. Fall: Ist Michael Hopf in eine gemeine Liebesfalle getappt, als er nach der Disco mit Monika Hierl nach Hause ging? Jedenfalls fehlte ihm danach seine gut gefüllte Brieftasche.
