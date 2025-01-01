Richterin Barbara Salesch
Folge 291: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein Busch im Vorgarten, der pinkelnde "Big Brother"-Fan Max dahinter, das ist zu viel. Ein Polizist stürmt aus dem Haus und schlägt Max nieder. Doch wer war dieser Polizist? Frank Galler, der Angeklagte, oder steckt womöglich eine Intrige dahinter? 2. Fall: Zwei frustrierte, reiche Freundinnen und ein leidenschaftlicher Italiener. Hat sie der potente Latin Lover beklaut oder waren es nur Geschenke für seine hervorragenden Liebesdienste?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
