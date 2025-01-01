Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 291
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Folge 291: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ein Busch im Vorgarten, der pinkelnde "Big Brother"-Fan Max dahinter, das ist zu viel. Ein Polizist stürmt aus dem Haus und schlägt Max nieder. Doch wer war dieser Polizist? Frank Galler, der Angeklagte, oder steckt womöglich eine Intrige dahinter? 2. Fall: Zwei frustrierte, reiche Freundinnen und ein leidenschaftlicher Italiener. Hat sie der potente Latin Lover beklaut oder waren es nur Geschenke für seine hervorragenden Liebesdienste?

SAT.1
