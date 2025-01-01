Richterin Barbara Salesch
Folge 297: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Langer Samstag vor Weihnachten. In der U-Bahn wird eine junge Frau von Kontrolleuren erwischt - ohne Fahrschein. Aber sind die Kontrolleure überhaupt echt? 2. Fall: Nur ein harmloser Familienausflug nach Holland? Aber warum werden dann Drogen im Kindersitz gefunden? Alles nur Tarnung für einen Drogenkurier?
