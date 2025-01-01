Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 303
Folge 303: Richterin Barbara Salesch

43 Min. Ab 12

1. Fall: Hat Felix Balladur zwei Frauen vor einem Lokal aufgelauert und ihnen mit offener Hose eindeutige Angebote gemacht? Oder haben sich die beiden das nur eingebildet? 2. Fall: Im LSD-Rausch verursacht Melanie Weber einen Verkehrsunfall. Sie behauptet aber, niemals Drogen genommen zu haben. Sagt sie die Wahrheit?

SAT.1
