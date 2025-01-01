Richterin Barbara Salesch
Folge 1683: Die Horrorwoche
44 Min.Ab 12
Der Lehrer Arno wird beschuldigt, seiner ehemaligen Schülerin und Model Lucy nach einem Fotoshooting in einer Lagerhalle aufgelauert und sie mit Natronlauge übergossen zu haben. War das die Rache dafür, dass Lucy beim Direktor ihre Affäre publik gemacht hat und Arno daraufhin vom Dienst suspendiert wurde?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1