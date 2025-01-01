Richterin Barbara Salesch
Folge 1690: Das WG-Monster
44 Min.Ab 12
Als Isabel nach einer Partynacht in ihrem Bett aufwacht, glaubt sie es kaum: Obwohl sie sich an nichts erinnern kann, steht fest, dass sie brutal vergewaltigt worden ist. Hat ihr unheimlicher Mitbewohner Fred ihren wehrlosen Zustand ausgenutzt?
