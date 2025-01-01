Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1693
Folge 1693: Plan B

44 Min.Ab 12

Kurz nachdem sie ihre geplante Hochzeit mit Christian abgesagt hatte, wird Anne erstochen in ihrer heimlich angemieteten Wohnung gefunden - am Tatort finden sich Christians Fingerabdrücke. Diese und Annes Hautpartikel unter seinen Fingernägeln bringen ihn auf die Anklagebank, zumal es eine Zeugin gibt ...

