SAT.1 Staffel 10 Folge 1699
Folge 1699: Matilda

44 Min. Ab 12

Völlig außer Kontrolle soll Matilda ihren Freund Jonas mit einem Pflasterstein niedergeschlagen haben. Wollte sie verhindern, dass er etwas über ihre Vergangenheit herausfindet? Oder hat die Imbissbesitzerin Karla auf diese Weise Rache an Jonas genommen, weil er ihr das Gesundheitsamt auf den Hals gehetzt hat?

