Richterin Barbara Salesch
Folge 1702: Ausgelebt
44 Min.Ab 12
Vollgepumpt mit Drogen und Alkohol wird die 16-jährige Mia nach einer exzessiven Party erwürgt. Was ist auf der Party passiert, dass Mia sterben musste? Vor ihrem Tod hat sich Mia damit gebrüstet, dass sie sich heimlich mit einem älteren Mann trifft. Ist tatsächlich Familienvater Andreas dieser Mann, oder ist Mias Verehrer Tom, der das Mädchen angeblich nach Hause gebracht hatte, in den Mord verwickelt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1