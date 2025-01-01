Richterin Barbara Salesch
Folge 1704: Das unmoralische Angebot
44 Min.Ab 12
Paula entdeckt im Bett ihrer Mutter Andrea ihren Freund Marc, der ihr daraufhin erzählen will, dass alles nicht so ist, wie es aussieht. Kurz darauf wird Andrea mit mehreren Knochenbrüchen aus einer drei Meter tiefen Baugrube geborgen. Hat sich Paula dafür gerächt, dass ihre Mutter mit ihrem Freund geschlafen hat oder wollte sich Marc, der der Überzeugung ist, Andrea hätte ihn mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht, an ihr rächen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1