SAT.1Staffel 10Folge 1706
44 Min.Ab 12

Gleich nach der Entbindung ist Kiras Baby Denise spurlos verschwunden. Hat die Hebamme Anne den Säugling sofort nach der Geburt entführt? Das jedenfalls behauptet die sechsfache Mutter Kira. Doch die Hebamme schwört, dass sie bei der Hausgeburt überhaupt nicht anwesend war. Hat die verzweifelte Kira keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als Annes Geburtsvorbereitungshaus in Brand zu stecken, oder hat noch jemand eine Rechnung mit der Hebamme offen?

