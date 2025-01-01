Richterin Barbara Salesch
Folge 1708: Die Partyqueen
44 Min.Ab 12
In einem Waldstück wird Konrads seit Tagen vermisste Jugendfreundin, die 18-jährige Dorfschönheit Katja, tot aufgefunden. Nach der Obduktion ist klar, die junge Frau war schwanger. Schnell kommen die Beamten auf den verheirateten Unternehmer Christian, der Katja in einer Disco kennengelernt hat und eindeutig der Vater des ungeborenen Kindes ist. Doch Christian beteuert seine Unschuld - und wird dabei ausgerechnet von seiner Ehefrau unterstützt ...
