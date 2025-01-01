Zum Inhalt springenBarrierefrei
Landliebe

SAT.1Staffel 10Folge 1709
Folge 1709: Landliebe

44 Min.Ab 12

Als Nadine nach einer alkoholgeschwängerten Nacht unbekleidet in einem fremden Bett aufwacht, ist ein Albtraum wahr geworden. Wurde sie von Bauer Willi betrunken gemacht, um sie wehrlos in seinem Bett zu vergewaltigen? Als Nadine in Todesangst flüchten will, wird sie noch auf dem Bauernhof von hinten überwältigt und mit einem Heustrick fast erdrosselt ...

SAT.1
