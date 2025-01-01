Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Alles für die Katz

SAT.1Staffel 10Folge 1714
Alles für die Katz

Alles für die KatzJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1714: Alles für die Katz

44 Min.Ab 12

Was spaßig klingt, wird für den Beamten Werner zum Albtraum: Nachdem er eines Morgens im Parkhaus der Agentur für Arbeit überwältigt und betäubt wird, wacht er mit einem tätowierten Katzengesicht wieder auf. Hat sich die exzentrische Piercerin Kati an ihrem Arbeitsvermittler gerächt, weil er ihr keine Umschulung zur Tierpflegerin gewähren wollte?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen