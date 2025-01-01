Richterin Barbara Salesch
Folge 1718: Das Leben ist Hartz
44 Min.Ab 12
Viktor wird bei Eiseskälte am Geldautomaten niedergeschlagen und um 500 Euro erleichtert - in letzter Sekunde kann er vor dem Erfrieren gerettet werden. Unter Verdacht gerät seine Noch-Ehefrau Marita. Immerhin zahlt der ehemalige Unternehmer keinen Cent Unterhalt für die gemeinsamen Kinder ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
