Richterin Barbara Salesch
Folge 1719: Goodbye Johnny
44 Min.Ab 12
Ein Messerstich in die Halsschlagader war das Todesurteil für den Gangster Johnny. Wurde Jan, der Leiter einer Selbsthilfegruppe für Gewaltopfer, tatsächlich selbst zum Täter, um den brutalen Mord an der 14-jährigen Lisa zu sühnen? Immerhin musste Jan tagtäglich miterleben, wie Lisas Mutter Andrea immer mehr daran verzweifelte, dass Johnny deswegen nicht angeklagt werden konnte.
