Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1723
Folge 1723: Was ist los?

44 Min.Ab 12

Nach einem lauten Knall und einem grellroten Leuchten steht der 19-jährige Darius in Flammen. Hat Gaby mit der Signalpistole auf ihn geschossen, um sich an ihm zu rächen? Schließlich ist sie felsenfest davon überzeugt, dass er ihre 16-jährige Tochter Lilly vergewaltigt hat - obwohl Lilly selbst eine Vergewaltigung bestreitet ...

SAT.1
