Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Rettende Verbindung

SAT.1Staffel 10Folge 1725
Rettende Verbindung

Rettende VerbindungJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1725: Rettende Verbindung

44 Min.Ab 12

Gerade noch rechtzeitig wird Thomas mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden und vor dem Verbluten gerettet. Wollte seine zukünftige Schwiegermutter Klara mit einem vorgetäuschten Selbstmord die Beziehung zwischen ihrer Tochter und ihm beenden? Oder hat Thomas doch einen Suizidversuch unternommen, wie schon vor zwei Jahren?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen