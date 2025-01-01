Richterin Barbara Salesch
Folge 1725: Rettende Verbindung
44 Min.Ab 12
Gerade noch rechtzeitig wird Thomas mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden und vor dem Verbluten gerettet. Wollte seine zukünftige Schwiegermutter Klara mit einem vorgetäuschten Selbstmord die Beziehung zwischen ihrer Tochter und ihm beenden? Oder hat Thomas doch einen Suizidversuch unternommen, wie schon vor zwei Jahren?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1