Richterin Barbara Salesch
Folge 1726: Dir zeig ich`s
44 Min.Ab 12
Der Außenseiter und als Exhibitionist bekannte Heiner wird beschuldigt, Janine vergewaltigt zu haben. Der Fall scheint klar zu sein, denn Janines Freund Thomas berichtet, dass er die Tat über das Handy mitgehört hat und es ist aktenkundig, dass Heiner Janine schon einmal in einem Waldpark aufgelauert hat, um sich ihr nackt zu zeigen. Heiner beteuert seine Unschuld und auch sein Anwalt ist überzeugt davon, dass Janines Ex-Freund Manuel hinter der Tat steckt.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe: 12
12
