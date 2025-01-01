Richterin Barbara Salesch
Folge 1727: Der neue Freund
44 Min.Ab 12
Während ihr Sohn Mark unter seinem hochgebockten Auto schraubte, soll Tanja das Fahrzeug vom Wagenheber geschoben haben - es krachte herunter. War das die Rache für Marks monatelangen Psychoterror, weil er nicht akzeptieren wollte, dass seine Mutter mit einem 21-Jährigen zusammen war?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1