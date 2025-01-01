Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der neue Freund

SAT.1Staffel 10Folge 1727
Der neue Freund

Der neue FreundJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1727: Der neue Freund

44 Min.Ab 12

Während ihr Sohn Mark unter seinem hochgebockten Auto schraubte, soll Tanja das Fahrzeug vom Wagenheber geschoben haben - es krachte herunter. War das die Rache für Marks monatelangen Psychoterror, weil er nicht akzeptieren wollte, dass seine Mutter mit einem 21-Jährigen zusammen war?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen