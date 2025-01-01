Richterin Barbara Salesch
Folge 1728: Ausgelacht
44 Min.Ab 12
Jana, Chefin einer Partnerschaftsagentur, soll die Geliebte ihres Ehemannes Lothar betäubt und anschließend mit einem Kissen erstickt haben. Hat Jana nicht verkraftet, dass Lothar sie wegen Sabine verlassen hat? Jana selbst war es, die Lothar wegen "Herrenmangels" zu einem Date mit Sabine geschickt hatte! Doch warum wurde Sabine mit Lippenstift ein Grinsen ins Gesicht gemalt, so wie bei einem früheren Mordfall?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1