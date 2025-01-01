Richterin Barbara Salesch
Folge 1729: Fürs Leben gezeichnet
44 Min.Ab 12
Die Senegalesin Jane soll ihrem Ehemann René eine afrikanische Steinstatue in den Rücken geworfen haben, als dieser gerade auf einem Motorrad zum nächsten Geldautomaten fahren wollte. Jane beteuert zwar ihre Unschuld, gibt aber zu, dass sie sich mit René gestritten hat, weil dieser ihrem Bruder Kena eine größere Summe Geld leihen wollte. Weshalb reagierte Jane derart unverhältnismäßig?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1