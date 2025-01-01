Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Fürs Leben gezeichnet

SAT.1Staffel 10Folge 1729
Fürs Leben gezeichnet

Fürs Leben gezeichnetJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1729: Fürs Leben gezeichnet

44 Min.Ab 12

Die Senegalesin Jane soll ihrem Ehemann René eine afrikanische Steinstatue in den Rücken geworfen haben, als dieser gerade auf einem Motorrad zum nächsten Geldautomaten fahren wollte. Jane beteuert zwar ihre Unschuld, gibt aber zu, dass sie sich mit René gestritten hat, weil dieser ihrem Bruder Kena eine größere Summe Geld leihen wollte. Weshalb reagierte Jane derart unverhältnismäßig?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen