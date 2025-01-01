Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Grabkammer

SAT.1Staffel 10Folge 1732
Die Grabkammer

Die GrabkammerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1732: Die Grabkammer

44 Min.Ab 12

Im Oktober 2006 meldet Gabriele ihren Ehemann Johann bei der Polizei als vermisst. Ein gutes Jahr später wird seine mumifizierte Leiche eingemauert im Keller ihres Hauses zusammen mit der Leiche einer nicht zu identifizierenden Frau gefunden. Ist Gabriele zur Mörderin geworden, als sie herausgefunden hat, dass ihr Ehemann sie betrügt? Oder kommt der wahre Täter aus dem Umfeld der unbekannten Frau?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen