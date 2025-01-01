Richterin Barbara Salesch
Folge 1733: 15 Minuten
44 Min.Ab 12
Nach dem letzten Stelldichein mit ihrem Geliebten Frederik wird Nora tot in ihrer Wohnung gefunden. Ist der Familienvater durchgedreht, weil sie die Affäre beenden wollte? Frederik bestreitet das und führt die Kampfspuren auf heißen Sex zurück. Auch seine Frau Daniela hat bislang bestätigt, dass er so zeitig zu Hause gewesen ist, dass er den Mord unmöglich begangen haben kann.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1