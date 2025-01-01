Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

15 Minuten

SAT.1Staffel 10Folge 1733
44 Min.Ab 12

Nach dem letzten Stelldichein mit ihrem Geliebten Frederik wird Nora tot in ihrer Wohnung gefunden. Ist der Familienvater durchgedreht, weil sie die Affäre beenden wollte? Frederik bestreitet das und führt die Kampfspuren auf heißen Sex zurück. Auch seine Frau Daniela hat bislang bestätigt, dass er so zeitig zu Hause gewesen ist, dass er den Mord unmöglich begangen haben kann.

