Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Lutz` Lotterleben

SAT.1Staffel 10Folge 1735
Lutz` Lotterleben

Lutz` LotterlebenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1735: Lutz` Lotterleben

44 Min.Ab 12

Julia ist geschockt, als ihr Lebensgefährte Lutz den 18-jährigen Finn mit nach Hause bringt und ihn als seinen neuen Geliebten vorstellt. Hat sie ihm deshalb eine Tranchiergabel in die Leiste gerammt? Und was hat Jimmy, Lutz' Sohn, mit der Sache zu tun? Er behauptet, Lutz nach der Tat gefunden zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen