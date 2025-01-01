Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Männer weinen heimlich

SAT.1Staffel 10Folge 1738
Männer weinen heimlich

Richterin Barbara Salesch

Folge 1738: Männer weinen heimlich

44 Min.Ab 12

Tom versetzt seine Ex-Freundin Anna in Todesangst, als er sie mit einem Elektroschocker attackiert. Anna versteht gar nichts mehr - schließlich wollten die beiden doch bald heiraten. Und auch Toms Mitbewohner Axel hält ihn mittlerweile für unberechenbar - Tom ist erst kürzlich mit einem Messer auf ihn losgegangen ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

