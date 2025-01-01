Richterin Barbara Salesch
Folge 1740: Streit um Jan
44 Min.Ab 12
In der Nacht vor seiner Hochzeit mit Maria wird Jan hinterrücks mit Liquid Ecstasy abgefüllt und von einer unbekannten Frau sexuell genötigt - das zumindest behauptet der Bräutigam. Er glaubt, seine Schwägerin hat die Situation absichtlich so arrangiert, damit Maria ihn scheinbar in flagranti erwischt. Wollte Eva tatsächlich das Glück ihrer schon seit Kindertagen verhassten Schwester zerstören?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1