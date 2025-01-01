Drum prüfe, wer sich ewig bindetJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1748: Drum prüfe, wer sich ewig bindet
44 Min.Ab 12
Rheinschiffer Piet traut seinen Augen kaum: Edith stößt ihren Verlobten Günther von einer Brücke - und das am Vorabend ihrer Hochzeit. Sie schwört allerdings, dass er aus freien Stücken gesprungen ist. Obwohl die Polizei direkt vor Ort ist, bleibt die Suche nach Günter erfolglos. Als zwölf Monate später die Leiche immer noch nicht aufgetaucht ist, wird er für tot erklärt. Waren die Behörden zu voreilig, oder wird Edith gerechterweise wegen Totschlags angeklagt?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1