Der Dauercamper

SAT.1Staffel 10Folge 1750
Folge 1750: Der Dauercamper

44 Min.Ab 12

Nach dem Tod ihrer Mutter erfährt die wohlhabende Leonie, dass der abgewrackte Dauercamper Mike ihr Vater ist. Jetzt soll sie seinen Wohnwagen in Brand gesteckt haben, um dessen Lebensgefährtin Moni zu töten. Wollte sie ihren Vater ganz für sich allein haben, oder hat sich Moni selbst in Lebensgefahr gebracht?

SAT.1
