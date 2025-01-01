Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quadratisch, praktisch, tot

SAT.1Staffel 10Folge 1751
Folge 1751: Quadratisch, praktisch, tot

43 Min.Ab 12

Als in einer Schrottpresse die sterblichen Überreste der 18-jährigen Lisett gefunden werden, gerät der Mechaniker Peter in den Fokus der Ermittlungen. Außer der Tatsache, dass seine Tochter Franziska und Lisett auf einer Schule waren, gibt es keine Verbindung und auch kein Motiv für die Tat. Warum hat ihr Freund David sie ausgerechnet an dem Tag zu Peter geschickt, um seinen Wagen abzuholen?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Alle 14 Staffeln und Folgen