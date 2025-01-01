Richterin Barbara Salesch
Folge 1757: Der Schuldschein
44 Min.Ab 12
Nilgün erfüllt sich einen Traum: Zusammen mit ihrer Tochter Fatma zieht sie aus der Großstadt in ein Eifeldorf, um dort einen kleinen Lebensmittelladen zu eröffnen. Aber die Idylle trügt - Manfred, der bisher einzige Kaufmann des Ortes, macht ihr mit seiner Ausländerfeindlichkeit das Leben zur Hölle. Eines Tages wird er Opfer eines Brandanschlages ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1