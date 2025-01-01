Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Mord nach Plan

SAT.1Staffel 10Folge 1759
Mord nach Plan

Richterin Barbara Salesch

Folge 1759: Mord nach Plan

43 Min.Ab 12

Hagen wird beschuldigt, seine Ehefrau Linda erwürgt zu haben, weil er ihre MS-Erkrankung nur noch als Last empfunden hat. Hat er Tat und Tatort absichtlich so gewählt, um den Mord dem zwielichtigen Adrian Fechner in die Schuhe zu schieben? Dessen Ehefrau wurde schließlich auch erwürgt im gleichen Müllcontainer gefunden ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

