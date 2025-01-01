Richterin Barbara Salesch
Folge 1759: Mord nach Plan
43 Min.Ab 12
Hagen wird beschuldigt, seine Ehefrau Linda erwürgt zu haben, weil er ihre MS-Erkrankung nur noch als Last empfunden hat. Hat er Tat und Tatort absichtlich so gewählt, um den Mord dem zwielichtigen Adrian Fechner in die Schuhe zu schieben? Dessen Ehefrau wurde schließlich auch erwürgt im gleichen Müllcontainer gefunden ...
