Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Copy & Paste

SAT.1Staffel 10Folge 1760
Copy & Paste

Copy & PasteJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1760: Copy & Paste

44 Min.Ab 12

Vor Jahren hat Ivana nach einem Streit ihre Eltern verlassen und ist seitdem unauffindbar. Als nun eine schwer entstellte junge Frau mit Gedächtnisverlust ins Krankenhaus eingeliefert wird, sind Margret und Klaus sicher, ihre Tochter gefunden zu haben. Dass Ivana aber erneut eine Beziehung mit ihrem Ex-Freund eingeht, passt Margret nicht. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Mutter und Tochter ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen