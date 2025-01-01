Richterin Barbara Salesch
Folge 1761: Scheinschwager
44 Min.Ab 12
Britta führt mit ihrer Tochter Hannah ein geordnetes Leben, als plötzlich mysteriöse Dinge geschehen: Zuerst verschwindet Hannah spurlos, dann verkündet Britta, dass sie völlig überraschend schwanger geworden ist und schließlich wird ihre Freundin Zoé niedergeschlagen. Hat Hannahs Freund Finn etwas mit der Tat zu tun? Schließlich sucht er seit Monaten nach seiner Freundin und macht Britta für ihr Verschwinden verantwortlich ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1