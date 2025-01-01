Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1766
Folge 1766: Alles Fake?

44 Min.Ab 12

Theo heiratet die Polin Ella nur, damit sie ihm Kinder schenkt, aber dann wird sie mit einer Lösegeldforderung von 25.000 Euro gekidnappt. Hat sie selbst die Entführung inszeniert, weil sie zwei Tage vorher erfahren hatte, dass sie unfruchtbar ist? Wollte sie damit einer Scheidung zuvorkommen und mit dem Geld ein neues Leben anfangen? Oder hat sich Theos verschuldete Kundin Nicola schuldig gemacht?

SAT.1
